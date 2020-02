Leader-festival Utrecht wil platteland vitaal houden

UTRECHT • In Bunnik wordt op maandag 9 maart het Leader-festival van de provincie Utrecht gehouden. Het thema 'Van dromen naar doen' staat daarbij centraal. De bijeenkomst heeft vooral betrekking op het platteland in Utrecht.

Inwoners van de provincie Utrecht die een vernieuwend idee voor het platteland van de provincie hebben, een idee dat ook nog eens gaat over bijvoorbeeld het verbinden van stad en platteland, voedsel van dichtbij of duurzame energie, zijn hiervoor uitgenodigd. Of mensen die een idee hebben dat bijdraagt aan de verbetering van sociale contacten en de zorg voor elkaar.

Het wordt op 9 maart een avond vol informatie, inspiratie, netwerken en tips. Ook wie nieuwsgierig is naar wat er bruist en borrelt in de provincie, of als iemand het leuk vindt om mee te denken met anderen, is van harte welkom. Het wordt een interactieve avond met inspirerende sprekers en veel gelegenheid om tips uit te wisselen, kennis te delen en contacten te leggen.

Het festival wordt gehouden in Fort Vechten, Achterdijk 12 in Bunnik en duurt van 19:30 tot 22:30 uur. Aanmelden kan via www.provincie-utrecht.nl/leader.

Leader is een Europees programma dat initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een vitaal en levendig platteland. Het draait om ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied. Subsidies voor initiatieven kunnen nog worden aangevraagd tot november 2020.