Nieuw mobiel leslokaal voor Wellantcollege de Bossekamp

OTTOLAND • Met het planten van een boom nam Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland donderdag officieel het nieuwe mobiele leslokaal in gebruik.

De officiële handeling werd verricht door wethouder Teunis Jacob Slob. Hij kreeg daarbij hulp van twee leerlingen van de Vakroute, een nieuwe leerrichting bij de Bossekamp. Daarbij kunnen scholieren de klassen drie en vier combineren met de eerste twee jaar van een mbo-opleiding, zodat ze in vijf jaar een mbo-diploma niveau twee kunnen halen. Het gaat daarbij om de sectoren loonwerk, hovenier en veeteelt. Twaalf jongens van de Ottolandse middelbare school maken hier nu al gebruik van; de aanmeldingen voor volgend schooljaar komen ook al binnen.

Dat stelde Sjaak Kreeft, directeur van Wellantcollege de Bossekamp: "Ze hoeven zo niet meer naar Houten, kunnen in onze streek stage lopen en de kans is daardoor groter dat ze hier blijven werken én wonen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een hele mooie samenwerking met het bedrijfsleven. We sluiten aan op waar zij behoefte aan hebben. Een voorbeeld: samen met de gemeente Molenlanden krijgen we de kans om enkele kleine stukjes bos bij te gaan houden. Dat is een vakgebied waar in de toekomst veel behoefte aan zal zijn."

Dynamisch

Het nieuwe mobiele leslokaal maakt onderdeel uit van die dynamische manier van onderwijs. "Veel praktisch onderwijs kun je niet op school geven, maar daarvoor moet je op locatie zijn. Met dit leslokaal hebben we de mogelijkheid om op de plek zelf ook les te geven."

Wethouder Teunis Jacob Slob toonde zich enthousiast over de stappen die de Bossekamp zet. "We hebben behoefte aan goed en dynamisch onderwijs en jullie geven daar zo invulling aan. Het is een fantastische ontwikkeling waarbij verbinding gemaakt wordt tussen onderwijs, bedrijven en overheid."

Zachte prijs

Het onderkomen is overigens afkomstig van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf. Daar deed het dienst voor de televisiekarakters Fien en Teun, maar de aanhangwagen stond het grootste deel van de tijd stil. "Michael van Hoorne heeft hem ons hiervoor aangeboden. Voor een zachte prijs; een rekening hebben we nog niet gehad en ik verwacht ook niet dat die gaat komen", lachte Sjaak Kreeft.

De ene boom die geplant werd bij de ingebruikname krijgt in de regio trouwens in de loop van het jaar het nodige gezelschap. "Tijdens een gesprek met wethouder Slob hebben we de afspraak gemaakt om in 2020 in totaal 2020 bomen te planten. Er zullen er dus nog veel meer volgen."