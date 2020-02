Molenlanden moet meer bezuinigen dan verwacht, wethouder kritisch op Rijk

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden moet 1,2 miljoen meer bezuinigen dan aanvankelijk werd berekend. Belangrijkste oorzaak zijn de naar verwachting flink stijgende kosten van de jeugdzorg.

Bij de begroting voor 2020 in november ging Molenlanden nog uit van 1,5 miljoen euro vanaf het jaar 2022. Dat bedrag is nu opgelopen naar ongeveer 2,7 miljoen euro. Wethouder Bram Visser: "Bij het opstellen van de kadernota 2021 rond juni 2020 wordt het bedrag van de bezuinigingsopgave opnieuw vastgesteld. De eerste fase van onderzoek naar financieel-technische bezuinigingsmogelijkheden wordt medio maart 2020 met de raad besproken. Daarbij gaat om het om bezuinigingen 'onder de motorkap'. Maar die zullen nog niet voldoende zijn."

Samenleving

Het college concludeert dat bezuinigingen die de samenleving raken niet te vermijden zijn. Met het onderzoek daarnaar willen burgemeester en wethouders eerder starten dan aanvankelijk gepland. Visser: "Deze onderzoeken worden tot aan de zomervakantie 2020 uitgevoerd en na de zomervakantie aan de raad gepresenteerd. Voor de begroting in november dit jaar moet helder zijn waarop we willen bezuinigen. Hierover willen we een discussie voeren met de samenleving."

Extra taken

Visser is kritisch over het beleid van de Rijksoverheid. "Vanuit het Rijk zijn taken overgeheveld naar gemeenten, maar de budgetten komen niet helemaal mee. Kijk naar de jeugdzorg en de energietransitie. Wij zijn samen met andere gemeenten aandeelhouder bij Stedin en Stedin moet flink investeren vanwege de energietransitie. Het kan zijn dat we een deel van de Enecogelden moeten aanwenden om de financiële positie van Stedin te versterken."

Zorgelijk

Er komen meer extra kosten op de gemeenten af. Visser: "Ook de invoering van de Omgevingswet in 2021 gaat de gemeenten extra geld kosten. Dit is best een zorgelijke ontwikkeling vind ik. Het Rijk is er trots op dat ze geld over hebben op de begroting, maar de rekening wordt verplaatst. Je kunt vragen stellen over het realiteitsgehalte van het overheidsbeleid."