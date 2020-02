Bibliotheek stelt computers beschikbaar voor belastingaangifte

MOLENLANDEN • Vanaf 1 maart kan men bij de Bibliotheek AanZet weer terecht voor de belastingaangifte.

De computers van de bibliotheken in Molenlanden kunnen gratis gebruikt worden en ook het printen van documenten voor de belasting is gratis. Wie hulp nodig bij het invullen, kan dat laten weten aan een van de medewerkers. Zij kunnen meer vertellen over organisaties die kunnen helpen bij de belastingaangifte.

Wie lid is van een vakbond of ouderenbond als het CNV, de FNV of Unie KBO, kan via die weg ook hulp krijgen bij de belastingaangifte. In de bibliotheek kan men ook hierbij helpen.