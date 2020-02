Repair Café bij Met elkaar Voor elkaar

brandwijk • Met elkaar Voor elkaar (MeVe) start op woensdag 11 maart met een Repair Café. Ook wordt er op woensdag 26 februari een ruilbeurs gehouden van plaatjes van het plakboek dat uitgegeven is door Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf in samenwerking met de Historische Vereniging Binnenwaard.

"Die actie is enorm populair, niet alleen bij onze leden maar bij heel veel inwoners uit de regio", weet voorzitter Marius de Wit van MeVe. Iedereen kan op woensdag 26 februari van 09.30 tot 12.00 uur plaatjes ruilen in het gebouw van MeVe aan de Kerkweg 10 in Brandwijk. Er is op dat moment tevens Huis van de Waard, waardoor de koffie en thee gratis zijn. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

Repair Café

De voorbereidingen voor de start van het Repair Café zijn in volle gang bij Met elkaar Voor elkaar. Enkele bestuursleden zijn bij het onlangs gestarte Repair Café geweest in Noordeloos om te kijken hoe het daar gaat. De opzet in Brandwijk wordt vergelijkbaar.

"Alle reparaties die je maar kunt verzinnen, willen we hier uitvoeren", vertellen penningmeester Riek Bartels en secretaris Anie Visser. Met elkaar Voor elkaar heeft vier vrijwilligers die allerhande reparaties kunnen uitvoeren.

Extra reparateurs

"Graag komen we in contact met nog een paar extra mensen die kunnen repareren." Belangstellenden kunnen zich melden in de voormalige school De Overstap, het pand aan de Kerkweg waar MeVe gevestigd is. Het clubgebouw is op doordeweekse dagen van 14.00 tot 17.00 uur geopend en op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.

Elke tweede woensdag

Met ingang van woensdag 11 maart wordt voortaan Repair Café gehouden op elke tweede woensdagochtend van de maand. "De gemeente wil graag dat we ons aanbod van activiteiten steeds verder verbreden", legt Marius uit.

"Activiteiten zoals kaarten en biljarten blijven we uiteraard gewoon doen, maar we willen met het Repair Café ook weer iets nieuws brengen. We vervullen graag een dienende functie in de maatschappij. Door het Repair Café te houden tijdens het Huis van de Waard, hopen we tevens ook meer mensen naar die activiteit te krijgen."

Bij Met elkaar Voor elkaar is er elke doordeweekse middag en op woensdagochtend een vrije inloop. Er zijn dan allerlei activiteiten, zoals schilderen, sjoelen, darten, bingo, jokeren, biljarten en er zijn kaartspellen als klaverjassen en bridgen. Bij goed weer wordt er buiten een spelletje jeu de boules gespeeld.

Men kan ook gewoon binnenlopen voor een gezellig praatje, of voor een kopje koffie of thee.