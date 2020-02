Oproep: meld evenementen en uitjes voor Rondje Regio

REGIO • Lekker een dagje op pad met de fiets of in de zon naar live muziek luisteren: wie kijkt er niet naar uit? De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen komen al op gang, dus gaan de redacties van BDU en Kontakt Mediapartners ook weer enthousiast aan de slag met de toerismespecial Rondje Regio.

De uitgave wordt in mei huis aan huis verspreid in de regio's Gorinchem, Alblasserwaard (inclusief Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam), Vijfheerenlanden, Land van Altena en West Betuwe. Om zo compleet mogelijk te zijn, ontvangen we graag tips van iedereen die iets organiseert op toeristisch of recreatief vlak. We zoeken naast betaalde advertenties ook onderwerpen voor verhalen en de agenda. Suggesties zijn welkom via rondjeregio@kmp.nl.

Redactionele tips doorgeven kan tot 25 maart, zodat de redactie voldoende tijd heeft om ermee aan de slag te gaan. De uiterste deadline voor het insturen van advertenties is 23 april.