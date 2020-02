Jong JGZ opent derde consultatiebureau in Molenlanden

GROOT-AMMERS • Sinds 1 januari 2020 is Jong JGZ verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg in Molenlanden. Na een start met twee vaste consultatiebureaulocaties in Nieuw-Lekkerland en Hoornaar is er deze week een derde locatie in Groot-Ammers bijgekomen.

Per 2020 heeft Jong JGZ (voorheen Careyn Jeugd en Gezin) de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgenomen van Rivas Zorggroep voor de gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Alle JGZ-medewerkers van Rivas zijn nu in dienst bij Jong JGZ, waardoor ouders alle vertrouwde gezichten kunnen blijven zien.

Locaties consultatiebureaus

Jong JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg in Molenlanden vanuit vaste consultatiebureaulocaties. De komst van de derde locatie aan de Voorstraat 88 in Groot-Ammers zorgt voor een betere bereikbaarheid voor ouders in deze gemeente. Lonneke Korten, Manager JGZ Molenlanden: "We kijken er als Jong JGZ naar uit om vanuit deze drie locaties te bouwen aan een goede jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen en jongeren in Molenlanden."

Inloopspreekuren

Wekelijks is er op alle locaties op meerdere dagen spreekuur. Ook worden er inloopspreekuren georganiseerd in Nieuw-Lekkerland en Hoornaar, waar ouders zonder afspraak terecht kunnen met al hun vragen over de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De inlooptijden zijn te vinden op www.jongjgz.nl.