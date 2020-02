Vraag naar volwassen taalonderwijs sterk gestegen

MOLENLANDEN/REGIO • De vraag naar het volwassen taalonderwijs in de regio Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden is in het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat meldt de gemeente Molenlanden.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. In de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn bij elkaar naar schatting ruim 8000 inwoners laaggeletterd.

In totaal hebben 366 mensen uit de drie genoemde gemeenten in de eerste drie kwartalen van vorig jaar een taaltraject gevolgd. Van hen kwamen er 40 uit Molenlanden en 109 uit Vijfheerenlanden. De meesten van hen waren tussen de 35 en 50 jaar.

Sinds begin 2019 is de vraag naar taalonderwijs in deze regio sterk gestegen. Niet iedereen kan binnen het beschikbare budget taalonderwijs volgen. Er zijn wachtlijsten. Het Da Vinci College, die het taalonderwijs verzorgt, probeert de wachtlijst tot een minimum te beperken.

In Molenlanden is er momenteel een Taalcafé in Groot-Ammers en worden er vrijwilligers van onder andere het Huis van de Waard Ottoland/Goudriaan getraind. De gemeente is in overleg met Bibliotheek AanZet en het DaVinci college om het aanbod te versterken en te verbreden over heel Molenlanden.