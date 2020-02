Glimmende oogjes bij OBS De Stapsteen in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Vorige week kregen de leerlingen van obs De Stapsteen in Bleskensgraaf een steengoede les. Naar aanleiding van het project Vulkanen, kwamen de heer en mevrouw Dangez hun verzameling stenen, fossielen en mineralen tonen.

De leerlingen mochten fossielen vasthouden en onder andere een fonkelende paarse Agaath van dichtbij bekijken, aan het eind kregen ze zelf ook een zakje met mooie stenen mee naar huis.

De heer en mevrouw Dangez bezitten een grote collectie die zij zelf in de loop der jaren verzameld hebben. Ze vertelden de kinderen over de bergen en de uitrusting die je daar nodig hebt. Ze weten nu wat voor kleding ze kunnen dragen, wat er mee gaat in de rugzak en hoe het speciale gereedschap eruit ziet en wat de naam hiervan is. Het was een gezellige, leerzame ochtend.