Thema-avond SGP-Molenlanden over stikstof en PFAS

MOLENLANDEN • Op vrijdagavond 21 februari houdt SGP Molenlanden een openbare avond over het thema 'Stikstof en PFAS'. De centraler vraag tijdens deze avond is: Wat zijn de gevolgen voor agrarisch en bouwend Nederland?

De eerste spreker tijdens deze avond is prof. dr. ir. Wim de Vries (hoogleraar milieusysteemanalyse). Hij is verbonden aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Hij verdiept zich al jaren in het thema duurzame landbouw. Daarnaast komt ook Roelof Bisschop spreken. Hij is woordvoerder van de SGP op het gebied van landbouw.

De problematiek rondom stikstof en PFAS is een actueel thema. Onder agrariërs, loonwerkers, bouwers en politici is er nog veel onduidelijkheid. Wie moet er verantwoordelijkheid nemen? Hoe gaan we dat doen? Welke rol is er voor iedereen? Welke rol speelt Natura2000 in dit hele vraagstuk? Allemaal vragen die tijdens deze avond besproken zullen worden.

Tijdens deze avond is er ook volop gelegenheid om met de sprekers in debat te gaan. Het debat staat onder leiding van Bart Vlot, voorzitter van SGPJ-Molenlanden.

De avond wordt gehouden in De Spil aan de Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de achterkant van het gebouw (Melkwegplein 1 in Bleskensgraaf). De avond zal om 19.45 uur beginnen. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Na afloop is er nog een hapje en een drankje.