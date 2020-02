Dorpshuis Ottoland mag op huidige plek blijven

OTTOLAND • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft besloten om het dorpshuis in Ottoland niet te verplaatsen naar het Regthuys. In plaats daarvan zal het Huis van de Waard, dat nu nog in het Regthuys ondergebracht is, hoogstwaarschijnlijk verhuizen naar het dorpshuis aan het Stadhoudersplein.

De gemeente Molenlanden had onderzoek laten uitvoeren naar een mogelijke verhuizing van het dorpshuis naar het Regthuys. De kosten voor een verhuizing zijn met een bedrag tussen de 270.000 en 420.000 euro echter te hoog, zo bleek uit het onderzoek.

De gemeente is van mening dat het dorpshuis in Ottoland een goed toekomstperspectief heeft op de huidige locatie aan het Stadhoudersplein. De stichting Dorpshuis Ottoland is financieel gezond.

Er zijn de komende tijd wel diverse investeringen nodig. Zo moet het dak vernieuwd worden en wil d stichting zonnepanelen op het nieuwe dak plaatsen. Daarnaast zal het stichtingsbestuur onderzoeken of het realiseren van een ruimte voor kleine gezelschappen een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk aandeel van het activiteitenprogramma.

De gemeente zal zich inspannen om de maatschappelijke functie van het Huis van de Waard in het dorpshuis een plek te geven op het moment dat deze functie een andere plek moet krijgen als gevolg van de verkoop van het Regthuis. De gemeente zal daarnaast nagaan of er op termijn oplossingen mogelijk zijn voor het parkeerknelpunt van het dorpshuis.