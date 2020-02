Zeearenden gespot in polder tussen Nieuwland en Meerkerk

MEERKERK • In de polder tussen Nieuwland en Meerkerk streken vorige week twee zeearenden neer.

Deze opvallend grote roofvogels zijn in Nederland zeldzaam en leven vooral in waterrijke gebieden zoals de Biesbosch en Oostvaardersplassen. Daarom is de waarneming in de polder extra bijzonder.

Rond de zeearenden vloog een groepje kraaien mee in de hoop dat er iets te eten zou zijn.

De foto werd doorgegeven aan de redactie door Annette Karels. Van een afstand dacht ze eerst dat het om een grote buizerd ging. "Zodra hij ging zitten was het duidelijk: een zeearend! En even later nog één!"