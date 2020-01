Historische vereniging presenteert boek over eeuw dorpshuizen in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos heeft op woensdagavond 29 januari het boek 'Een eeuw dorpshuizen in Hoogblokland' gepresenteerd. Het eerste exemplaar was voor Gerrit Vonk, die jarenlang samen met zijn vrouw Mar beheerder is geweest van dorpshuis De Hoeksteen.

Op de foto staat voorzitter Peter Baan (links), die het eerste exemplaar overhandigt aan Gerrit Vonk (rechts). Gerrit en Mar Vonk werkten al in DOVA en Het Mosterdzaadje en waren het beheerdersechtpaar van De Hoeksteen. Tussen Peter en Gerrit zijn de drie schrijvers van het boek te zien. Van links naar rechts: Claas van Kuilenburg, Gerrie den Braven-Naaktgeboren en Koos Klein.

De auteurs van het boek zijn Gerrie den Braven-Naaktgeboren, Koos Klein en Claas van Kuilenburg. Het is een schitterend kijk- en leesboek (72 pagina's A4-formaat met hard kaft), waarin de geschiedenis van de gebouwen en hun gebruikers wordt verteld. De vele illustraties geven een prachtige indruk van de vele activiteiten die er plaats hebben gevonden.

Prachtig tijdsbeeld

De auteurs zijn er bovendien in geslaagd een prachtig tijdsbeeld te schetsen van een dorp in de Alblasserwaard in de afgelopen eeuw. Dit boek is daardoor een tijdsdocument dat ook zeer lezenswaard is voor degenen die geen binding met het dorp Hoogblokland hebben.

De verkoopprijs van het boek is 15 euro.