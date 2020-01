Impuls energiebesparing voor Molenlandse woningen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft ruim 3 ton subsidie aangevraagd en gekregen uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) om woningeigenaren in 2020 te stimuleren en te helpen bij het energiezuinig maken van hun woning.

De gemeente wil de subsidie besteden aan gratis producten voor huiseigenaren om zelf energie te besparen in huis, het inzetten van wooncoaches en het organiseren van gezamenlijke inkoopacties voor bijvoorbeeld woningisolatie.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moet ook gemeente Molenlanden in 2050 energieneutraal te zijn. Energiebesparing speelt hierbij een belangrijke rol. "Hoe meer energie we met z'n allen kunnen besparen, hoe minder energie we hoeven op te wekken", aldus Teunis Jacob Slob, wethouder duurzaamheid Molenlanden.

"Om inwoners te informeren en te adviseren, zijn in een aantal dorpen al energiemarkten georganiseerd. Veel inwoners en initiatiefgroepen zijn ook al aan de slag gegaan. Met de subsidie gaan we nog meer acties opzetten om woningeigenaren met producten, advies en gezamenlijke inkoopacties op weg te helpen. Dat maakt de eerste stappen naar energiezuinig wonen makkelijker." De plannen hiervoor worden door de gemeente nu uitgewerkt.

Concreet aan de slag

De gemeente werkt al nauw samen met het Energieloket en Het Nieuwe Wonen. Inwoners kunnen bij deze partijen terecht voor advies waardoor ze kunnen goed voorgelicht duurzame stappen kunnen zetten.

De gemeente Molenlanden zal de subsidie onder andere inzetten voor vouchers waarmee woningeigenaren energiebesparende producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan: LED-lampen, radiatorfolie, tochtstrips, een waterbesparende regelaar voor de kraan, een stekker met aan-uitknop en leidingisolatie. Ook kunnen huiseigenaren een adviesgesprek met een wooncoach aanvragen, waarin de mogelijkheden voor energiebesparing in de woning worden besproken en hulp wordt geboden voor het inregelen van de CV-installatie.

Daarnaast gebruikt de gemeente de subsidie om huiseigenaren te helpen bij het gezamenlijk inkopen van isolatiemaatregelen zoals bijvoorbeeld vloer-, spouwmuurisolatie of isolatieglas. In 2020 worden verschillende energiemarkten en bijeenkomsten verspreid over de gemeente Molenlanden georganiseerd.