Schooldirecteur vraagt minister: 'Splits beroepsopleiding leraren'

BLESKENSGRAAF • Schooldirecteur en scholenbestuurder Corné Egas uit Bleskensgraaf vraagt onderwijsminister Arie Slob om de opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs te splitsen. Hij wil graag een opleiding voor de onderbouw en een opleiding voor leerkrachten bovenbouw en onderbouw VMBO.

De opleiding voor de onderbouw zou dan bedoeld zijn voor met name MBO-studenten. Egas wijst erop dat het idee 'niet uit de lucht komt vallen'. "Voordat de kleuterschool en de lagere school halverwege de jaren tachtig werden samengevoegd tot basisschool, waren er aparte opleidingen voor kleuterleidsters en onderwijzers. Misschien had dat beter zo kunnen blijven, wordt soms geopperd."

Meer mannen

Egas is bestuurder bij Karakter, de vereniging van Scholen met de Bijbel in de Alblasserwaard. Hij ziet niet alleen pedagogische voordelen. "Een splitsing kan ook helpen om meer mannen voor de pabo te interesseren. Zij hebben weinig zin om kleuters les te geven en gaan daarom liever iets anders studeren."

Rekentoets

Eerder voelden bewindslieden niet voor een splitsing van de pabo's. Binnen de pabo is al een specialisatie mogelijk voor onder- of bovenbouw. Egas vindt dit niet voldoende: "Er is ons inziens best nogal een verschil tussen het rekenniveau in de kleuterklas en groep 8." De Bleskensgraafse bestuurder merkt dat het rekenniveau van de pabo voor veel studenten te hoog gegrepen is. Voor kleuterjuffen zou de rekentoets makkelijker mogen zijn.

Hoge eisen

Volgens Egas zou de voorgestelde verandering kunnen helpen bij het terugdringen van het lerarentekort op basisscholen. "Terwijl er aan de studenten hoge eisen worden gesteld, zetten basisscholen nu noodgedwongen bijvoorbeeld onderwijsassistenten en stagiaires voor de klas die daar niet aan voldoen."