Wethouders Molenlanden 'op de koffie' in kernen

MOLENLANDEN • De dorpen en het stadje Nieuwpoort in Molenlanden krijgen voortaan eens in de acht weken bezoek van een wethouder. Inwoners kunnen dan onderwerpen onder de aandacht brengen en vragen stellen.

"We kijken terug op een geslaagde pilot van 'koffie met de wethouder' en hebben veel inwoners gesproken over diverse thema's", vertelt wethouder Lizanne Lanser. Ook wethouder Bram Visser bezocht vorig jaar diverse dorpen om met inwoners in gesprek te gaan. Lanser: "We gaan het collegebreed uitrollen, met alle wethouders. Eens in de acht weken is elk dorp aan de beurt."

Aankondigen

Vooraf een afspraak maken voor de koffiemomenten is niet nodig. Op de gemeentepagina in Het Kontakt zal de gemeente de momenten en locaties aankondigen.

Ook 's avonds

Wethouder Bram Visser: "We willen de laagdrempeligheid erin houden, omdat door de fusie van gemeenten de afstand tussen bestuur en inwoners groter dreigt te worden. We gaan ook in de avonduren zulke momenten voor ontmoetingen plannen, voor mensen die overdag geen gelegenheid hebben."