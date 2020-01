Postcoderoos-project Energiecoöperatie Molenlanden gaat van start

MOLENLANDEN • Het eerste postcoderoos-project van Energiecoöperatie Molenlanden kan van start gaan. De daken voor de eerste projecten liggen in Goudriaan en Noordeloos. Donderdag 13 februari is er in het Noorderhuis te Noordeloos een informatieavond.

Een groot aantal voorinschrijvingen van mensen die willen participeren in het eerste postcoderoos-project van de EC Molenlanden maken de start mede mogelijk. Voorzitter Rudolph de Jong is blij: 'We hebben hier hard voor gewerkt met een grote groep vrijwilligers. Het is een echt burgerinitiatief, dat het voor veel mensen mogelijk maakt om bij te dragen aan de verduurzaming van onze omgeving. En het levert je nog wat op ook."

De eerste postcoderoos-projecten van de EC Molenlanden worden gerealiseerd in Goudriaan en Noordeloos. Daarmee kan iedereen uit deze postdode-gebieden én alle aangrenzende postcodegebieden meedoen aan dit project. De eerste twee projecten staan daarmee in de steigers, maar De Jong twijfelt er niet aan dat de volgende ook snel van start zullen gaan: "De daken zijn al beschikbaar gesteld."

Kleine portemonnee

Binnen een postcoderoos-project kunnen deelnemers participeren en investeren in een aantal zonnepanelen, zonder dat ze op hun eigen dak komen te liggen. Dat kan handig zijn als je de ruimte niet hebt, of panelen niet op je dak geplaatst kunnen worden. De Jong: "Je investeert dus in een collectief project en hoeft verder niets te doen. En we maken het ook mogelijk voor de kleinere portemonnee om mee te kunnen doen."

Op de informatieavond leggen de bestuursleden van de Energiecoöperatie Molenlanden aan de hand van enkele rekenvoorbeelden uit hoe het in de praktijk werkt. De belangstellenden kunnen zich daar ter plekke inschrijven.

Wethouder

Desgewenst laat wethouder Teunis Jacob Slob, portefeuille milieu, weten dat hij het project graag ondersteunt: "Projecten die uit de samenleving ontstaan en door de burgers worden gedragen zijn wat mij betreft erg belangrijk en hebben veel kans op succes. Dit soort burgerinitiatieven omarm ik graag."

De informatieavond is op donderdag 13 februari in het Noorderhuis, Noorderplein 2 te Noordeloos. De aanvang is 20.00 uur. Rudolph de Jong: "De avond zal ook interessant zijn voor iedereen die vragen heeft rondom energie-opwekken en postcoderoos-projecten. In de nabije toekomst zullen er binnen de gemeente nog meerdere projecten gerealiseerd worden."

Meer informatie: info@ecmolenlanden.nl.