Talenten op podium tijdens VHL On Stage

• Een archieffoto van Vianen on Stage in 2018. (Foto: Nico van Ganzewinkel)

VIANEN • Op zondagmiddag 9 februari wordt in de Blauwe Zaal van theater Helsdingen in Vianen weer een grote talentenshow gehouden, dit keer onder de noemer Vijfheerenlanden On Stage. In voorbije decennia was het een feestje voor inwoners van Vianen, nu mag iedereen uit de nieuwe fusiegemeente zich inschrijven.

Alle talenten zijn welkom: van zangers en dansers tot goochelaars en muzikanten. Vijfheerenlanden on Stage is voor alle leeftijden. De act mag maximaal 5 minuten duren en ook met maximaal vijf personen worden uitgevoerd (in overleg eventueel met meer).

Oude traditie

De Viaanse talentenshow is een decennialange traditie. Piet van Laere was in de jaren zeventig de grote animator van de Viaanse Sterrenshow, een playbackshow die plaatsvond als afsluiting van de jeugdvakantieweek. Toen Piet met pensioen ging werd het stokje overgenomen door de technici van SCATO en Sylvia's Jazz.

De Playbackshow uit de beginjaren werd meer en meer een kindersterrenshow, waarbij ook echt een beroep werd gedaan op de muzikale of artistieke creativiteit van de jonge deelnemers. De organisatie liftte handig mee op het succes van de populaire Playbackshow en Soundmix Show van Hennie Huisman. Jarenlang werd de show gehouden op het grote podium van De Stadshof, die in 2018 echter werd gesloopt vanwege nieuwbouw.

In 2019 verhuisde de show naar het nieuwe theater Helsdingen.

Wereldkampioen

Sommige deelnemers van weleer hebben het later nog ver geschopt. Zoals bijvoorbeeld Bo van Vliet en Matthijs van Ganzewinkel. Oud-deelneemster Sophia Mason werd in 2014 met haar hiphopgroep Oxygen Europees en zelfs wereldkampioen. Tijdens het tv-programma DanceSing werd ze tweede.

Legendarisch was ook het optreden van Linde Kersbergen. Zij stond met haar hele familie op het podium als de familie Von Trapp uit de musical Sound of Music.

Praktische informatie

De organisatie is in handen van Sylvia en Wijnand Bijdevier van 4 Dance Studio's, Natasja Vosmer, Robert van Hensbergen, Erwin en Petra Beijer en Henriëtte Dirkse. De jury wordt gevormd door John van der Velden, Nina Bijdevier, Bastiaan van Wijk en Sophia Mason

Inschrijven is nog steeds mogelijk. Aanmelden kan via vhlonstage@hotmail.com of info@4dancestudios.nl. Tickets voor Vijfheerenlanden on Stage zijn te koop bij dansstudio 4 Dance Studio's aan de Stuartweg 25.

VHL On Stage start om 14:00 uur en duurt ongeveer tot 16:00 uur. Zaal open om 13:30 uur. Entreekaartjes kosten 7,50 euro (ook aan de zaal verkrijgbaar).

Dick Aanen