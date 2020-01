Avonturenboerderij Molenwaard is volgens ANWB het Leukste Uitje van Zuid-Holland 2020

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard is donderdag uitgeroepen tot het Leukste Uitje van Zuid-Holland 2020. Dat is het resultaat van de ANWB-verkiezing van het 'Leukste Uitje van Nederland'.

Voor het tweede jaar op rij mag Avonturenboerderij Molenwaard zich het Leukste Uitje van Zuid-Holland noemen. Het managementteam van het Groot-Ammerse themapark mocht de Gouden Award in ontvangst nemen. Mariniersmuseum Rotterdam kreeg de Zilveren Award en Miniworld Rotterdam de Bronzen Award.

Een ANWB-lid over Avonturenboerderij Molenwaard: 'Een ruim opgezet, super schoon park met zeer vriendelijk, behulpzaam personeel.'

Bijzonder

Vol trots vertelt eigenaar Michael van Hoorne: "Natuurlijk hadden we het gehoopt, maar om deze Gouden Award weer in handen te houden, is wel heel bijzonder. Voor de tweede keer het Leukste Uitje van Zuid-Holland; hoe gaaf is dat! Het publiek blijft onze kant op komen, bezoekers zijn nog steeds heel tevreden, onze gastvrijheid wordt alom geprezen en het concept blijft in Nederland uniek. Dat is nu opnieuw beloond, met goud."

Nieuw Themagebied: De Boomgaard

Met het oog op de toekomst zet Avonturenboerderij Molenwaard de uitbreiding van het park verder voort. "Met het nieuwe themagebied 'De Boomgaard' hopen we kinderen vanaf dit najaar meer te kunnen leren over fruit en insecten", vertelt Michael van Hoorne.

Verkiezing door Land van ANWB

De verkiezing 'Leukste Uitje van Nederland' is onderdeel van het Land van ANWB. Dit jaar zijn ruim 80.000 stemmen uitgebracht op uitjes die ANWB-leden het meest waarderen in verschillende categorieën.

De winnaars werden en worden bekendgemaakt tijdens negen feestelijke bijeenkomsten in de periode van 20 januari tot en met30 januari. ANWB ging dit jaar op tour om de prijzen uit te reiken en was donderdag te gast bij Avonturenboerderij Molenwaard, omdat het themapark vorig jaar de winnaar was van het Leukste Uitje Zuid-Holland 2019.