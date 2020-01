Al vijf jaar Techniekroute in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Woensdag 12 februari vindt voor alweer het vijfde jaar op rij een Techniekroute plaats in Nieuw-Lekkerland.

Leerlingen van verschillende basisscholen en leerkracht Wim van Heteren van De Schakel uit Nieuw-Lekkerland brachten hiervoor een bezoek aan Adri Korteland van Korteland In- en Outdoor Signing. Dit bedrijf neemt al jaren enthousiast deel aan de Techniekroute. De leerlingen en leerkracht overhandigden Adri symbolisch de eerste beachflag met het nieuwe logo van Techniekroute Molenlanden. Dit nieuwe logo is speciaal voor dit jubileum ontworpen.

Kennismaken met techniek

Tijdens de Techniekroute brengen leerlingen van groep 8 een bezoek aan lokale technische bedrijven. Doel is kinderen kennis te laten maken met techniek en ze enthousiast te maken voor een technisch beroep. De leerlingen bereiden de bezoeken voor in de klas en gaan dan op pad. Zij krijgen iets over het bedrijf te horen en te zien, maar mogen vooral ook zelf aan de slag.

Wethouder economie en arbeidsmarkt Teunis Jacob Slob: "De Techniekroute in Molenlanden is ooit in Nieuw-Lekkerland begonnen en staat daar stevig. Prachtig om te zien dat bedrijven de afgelopen vijf jaar meedoen en tijd vrijmaken om leerlingen een uniek kijkje achter de schermen te geven. De praktijk is de beste leerplaats."

Oproep ondernemers

Ondernemers in Bleskensgraaf (bedrijventerrein Melkweg en omgeving), Groot-Ammers (Industriepark Gelkenes) of Hoornaar die hun deuren willen open zetten voor basisschoolleerlingen, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven bij gemeente Molenlanden. De gemeente is dringend op zoek naar enthousiaste ondernemers die basisschoolleerlingen ook in/rond deze dorpen willen enthousiasmeren voor techniek. De techniekroutes staan gepland op 18 maart in Bleskensgraaf, 1 april in Groot-Ammers en 15 april in Hoornaar.

Voor meer informatie over de Techniekroute kan men contact opnemen met Louisa Broens via 06-46884538 of louisa.broens@jouwgemeente.nl.