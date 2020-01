Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

KINDERDIJK • De ingebruikname van de entree voor groepen heeft ervoor gezorgd dat in 2019 meer groepen hebben betaald voor een bezoek aan UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Vorig jaar kochten ruim 363.000 bezoekers een entreeticket.

Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met 2018. Die is vrijwel volledig te wijten aan de nieuwe entree voor groepen. Het aantal individuele bezoekers dat een entreeticket kocht kwam in 2019 uit op 167.000, vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor.

De toeristenstroom is met de ingebruikname van de groepsentree in maart 2019 in tweeën gesplitst: individuen en groepen. Groepen vanaf 15 personen moeten verplicht reserveren en dienen zich te melden aan de receptie in de entreezone voor groepen. Zo is het mogelijk om op drukke dagen te spreiden of maximeren. Groepen die niet hebben gereserveerd worden in principe geweigerd.

Per 1 januari 2020 is het prijsverschil tussen een ticket online en aan de kassa vergroot naar 2 euro. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) hoopt zo meer bezoekers te verleiden om een onlineticket te kopen. Hoe meer er online wordt verkocht, hoe meer grip er komt op de bezoekersstroom. De komende jaren blijft de SWEK inzetten op het stimuleren van de onlineverkoop. Een ticket voor een volwassene kost online 9 euro, aan de kassa 11 euro. Een aanzienlijk deel van de inkomsten uit entreegelden is voor de instandhouding van het gebied en het onderhoud aan de molens.

Een entreeticket geeft toegang tot de museummolens Nederwaard en Blokweer, de filmzaal en het historische Wisboomgemaal en biedt extra's in de Kinderdijk app. Op 1 april opent Museummolen Overwaard. Die is alleen door gereserveerde groepen te bezoeken en valt buiten het reguliere entreeticket.