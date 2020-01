Wens gaat in vervulling: na 40 jaar weer gezwommen

BLESKENSGRAAF • Vorige week vrijdag is een lang gekoesterde wens van mevrouw Van Houwelingen uit Bleskensgraaf in vervulling gegaan. Ze had op de dag van de eenzaamheid in Graafzicht een wensformulier ingevuld. Ze wilde zo heel graag nog eens een keertje gaan zwemmen. Dat had zij al in geen 40 jaar meer gedaan.

Bewegen is een van de speerpunten van Present. Door samenwerking van Present Welzijn, ASVZ en GIGAMolenlanden kon de wens gehonoreerd worden. Stan, beweegcoach van GIGAMolenlanden begeleidde mevrouw in het extra verwarmde bad van de Merwebolder (ASVZ) in Sliedrecht. Mevrouw genoot zichtbaar, en heeft 't al over een vervolg. .