Boezem Boys uit Noordeloos scoren publieksprijs tijdens Nederlands Koorfestival

NOORDELOOS • Tijdens het Nederlands Koorfestival haalde mannenkoor Boezem Boys uit Noordeloos zaterdag de publieksprijs binnen.

Het ging daarbij om de regionale selectie voor het Nederlands kampioenschap. Voor de provincie Zuid-Holland bleken de mannen uit Noordeloos - en dirigente Marlous Luiten - de favoriet van het publiek. Een dag later reisden de Boezem Boys trouwens af naar één van de bekendste poptempels in ons land, Paradiso in Amsterdam, om daar eveneens een optreden te verzorgen.