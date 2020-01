Presentatie boek over 100 jaar dorpshuizen in Hoogblokland

• De foto's op de kaft van het boek over een eeuw dorpshuizen in Hoogblokland.

HOOGBLOKLAND • Op woensdag 29 januari om 21.00 uur vindt in Den Hoek aan de Dorpsweg 81 in Hoogblokland de presentatie plaats van het boek 'Een eeuw dorpshuizen in Hoogblokland'.

Dit boek wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. De auteurs van het boek zijn Gerrie den Braven-Naaktgeboren, Koos Klein en Claas van Kuilenburg.

Het boek 'Een eeuw dorpshuizen in Hoogblokland' beschrijft de geschiedenis van DOVA, Het Mosterdzaadje, De Hoeksteen en Den Hoek. Het is een schitterend kijk- en leesboek (72 pagina's A4-formaat met hard kaft), waarin de geschiedenis van de gebouwen en hun gebruikers wordt verteld. De vele illustraties geven een prachtige indruk van de vele activiteiten die er plaats hebben gevonden. De auteurs zijn er bovendien in geslaagd een prachtig tijdsbeeld te schetsen van een dorp in de Alblasserwaard in de afgelopen eeuw. Dit boek is daardoor een tijdsdocument dat ook zeer lezenswaard is voor degenen die geen binding met het dorp Hoogblokland hebben.

De verkoopprijs van het boek is 15 euro. Het kan voor 28 januari besteld worden voor de speciale voorverkoopprijs van 12,50 euro. Wie het wil bestellen, moet voor 28 januari 2020 het bedrag van 12,50 euro (plus 5 euro verzendkosten indien u niet woont in Hoogblokland, Hoornaar of Noordeloos) overmaken op het bankrekeningnummer NL 77 RABO 0346 3200 97 van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos onder vermelding van het adres. Het boek wordt dan zo spoedig mogelijk na 29 januari opgestuurd.

Voor de presentatie van het boek vindt de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos plaats. Tevens zal het eerste exemplaar worden overhandigd. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.