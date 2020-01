Arie Swijnenburg: 'Geen akkoord over 't Hooge Huys, maar oorlog'

MOLENLANDEN/OTTOLAND • Arie Swijnenburg van het gelijknamige transportbedrijf in Ottoland ontkent in alle toonaarden dat er in goed overleg afspraken zijn gemaakt over de renovatie en verbouwing van de naastgelegen monumentale boerderij 't Hooge Huys.

Dit plan kreeg dinsdagavond het groene licht van de gemeenteraad van Molenlanden.

In de gemeentelijke stukken staat dat door de gemaakte afspraken 'het beoogde plan kan worden gerealiseerd en het nabijgelegen transportbedrijf niet in de bedrijfsvoering wordt belemmerd'.

Zienswijzen niet van tafel

"Nou, wij weten van niks", reageert Swijnenburg -die dinsdagmiddag nog wel een e-mail voorbij heeft zien komen- als door een adder gebeten. "Er zijn geen afspraken. Het is juist oorlog. Onze bezwaren gaan absoluut niet van tafel." Door leden van het familiebedrijf zijn zeven zienswijzen ingediend.

Arie Swijnenburg beraadt zich op gerechtelijke stappen. "Wij gaan niet akkoord voordat het voor ons voor 100% is ingevuld."