Nieuwe website voor N3-werkzaamheden

DORDRECHT • Op dinsdag 14 januari is de nieuwe website www.N3werkzaamheden.nl live gegaan over alle werkzaamheden op en rond de N3 bij Dordrecht.

Op dit moment ligt de focus vooral op de renovatie van de Wantijbrug in de N3. Dagelijks gaan hier zo'n 68.000 voertuigen overheen. Vanaf 19 januari 19.00 uur kan dit niet meer. Dan gaat de Wantijbrug tot en met 3 april 10 weken dicht voor het meeste verkeer vanwege de renovatie. Fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Kijk voor alle informatie over te verwachten hinder en alternatieven op www.N3werkzaamheden.nl.