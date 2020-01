MOLENLANDEN • Theo Segers (CU) is maandagavond geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Molenlanden.

"Een historisch feit", zei commissaris van de koning Jaap Smit met gevoel voor understatement én voor de achtergrond van Segers, die geschiedenis studeerde.

Luisteren

Theo Segers was eerder politiek en in het onderwijs actief in de Krimpenerwaard. In september 2015 trad hij aan als burgemeester van Staphorst. En nu Molenlanden, dat 2,5 keer zo groot is. "Blijf desondanks dichtbij en onder de mensen. Luister naar ze en zie ze echt staan", gaf dochter Dorethé Segers haar vader in een warme toespraak mee. "U bent altijd Theo en vader gebleven, dicht bij uzelf. Houd dat vast."

Verbinder

In zijn maidenspeech zei Segers 'een verbindend burgemeester te willen zijn met oog voor innovatie. Samenwerking is voor mij een kernwoord in het openbaar bestuur, De kracht van de samenwerking van de krachtige kernen in de gemeente Molenlanden en de nuchterheid van de inwoners spreken mij erg aan."

Theo Segers haalde aan het einde van zijn toespraak herinnering op. Met daarbij een ontboezeming... Toen Segers nog in Bergambacht woonde zei hij al: "De Alblasserwaard is mooier dan de Krimpenerwaard."

De nieuwe burgemeester verwees ten slotte naar het boekje 'En boven de polder de hemel' van socioloog Jojaja Verrips. "Natuurlijk weet ik dat ik boven de partijen sta, dat ik onafhankelijkheid moet belichamen. Toch wil ik aanmerken afhankelijk te zijn van de leiding van mijn goede God in mijn leven. En boven de polder de hemel..."

Verandering van tijdperk

Volgens Smit krijgt Molenlanden een 'integere, benaderbare, toegewijde en goed communicerende' burgemeester. "Een echte burgervader ook."

Smit: "Er liggen veel belangrijke zaken te wachten. Het zijn spannende tijden. Of beter: de verandering van een tijdperk", refereerde de commissaris aan onder meer de digitalisering, klimaatverandering en stikstofproblematiek. "Er is genoeg te doen, aan de slag dan maar!"

Beloofde land

Loco-burgemeester Arco Bikker kreeg de lachers op zijn hand toen hij citeerde uit de denkbeeldige memoires van Theo Segers: "Ik zag het beloofde land, ik zag Molenlanden."

Blauwtje

Ook collega-burgemeester Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden) sprak met gevoel voor humor. "De GLZ (ambtelijke samenwerking Giessenlanden-Leerdam-Zederik, RdB) was de opmaat naar een nieuwe gemeente. Het liep anders. Door jullie toedoen liepen wij een blauwtje." En: "Als burgemeester heb je het hier op zondag redelijk rustig. Maar dat ben je gewend vanuit Staphorst."