Dagbesteding tussen de aaibare dieren

GELLICUM • Henk en Marieke Vonk Noordegraaf openen in februari een zorg- en logeerboerderij in het uitgestrekte landelijke gebied bij Gellicum.

De voormalige veestal van de boerderij aan de Spinweg 2 wordt momenteel omgebouwd tot een huiselijke gemeenschappelijke ruimte voor dagbesteding aan kwetsbare ouderen. Daarnaast zijn er de afgelopen weken drie logeerkamers gemaakt die zullen worden gebruikt voor crisisopvang.

Zorgboerderij 'Onze Missie' is bedoeld voor ouderen die vastlopen in hun eigen thuissituatie door onder andere dementie. En daardoor behoefte hebben aan ondersteuning bij de invulling van het dagelijkse leven. Maar het kunnen ook ouderen zijn die te maken krijgen met eenzaamheid door bijvoorbeeld het verlies van een partner. De dagbesteding is afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden en interesses van de bezoeker.

"Het idee om te starten met dagbesteding is ontstaan uit de behoefte om voor onze ouderen en hun mantelzorgers een plek te bieden waar rust en ontspanning is en waar zorg op maat aangeboden wordt", schrijven Henk en Marieke op hun website. "Wij willen eraan bijdragen dat de mantelzorger even aan zichzelf toekomt."

Voorbereiding

Henk en Marieke kochten de boerderij aan de Spinweg in 2019. In de achterste schuur wordt jongvee verzorgd voor andere agrarische bedrijven. De dagbesteding en de crisisopvang vindt plaats in de voorste schuur. Het afgelopen jaar is gebruikt om het bedrijf goed op poten te zetten, om de gemeentelijke omgevingsvergunning rond te krijgen, om erkend te worden als zorginstelling en om alle noodzakelijke keurmerken te verkrijgen.

In juli kon eindelijk worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Die verlopen voorspoedig. Voor het eind van de maand is waarschijnlijk alles spic en span.

"Het streven is, om onze gasten een gevoel van waardering, erkenning en rust te geven. Overdag kunnen ze genieten, om 's avonds weer energiek naar huis te gaan. Door onze jarenlange ervaring, zowel in de zorg als ook in het buitenleven, staan wij in voor de beste zorg op maat."

Expertise

Henk en Marieke gaan ieder hun eigen expertise inbrengen in hun nieuwe bedrijf. Marieke is al jarenlang in dienst bij thuiszorgorganisatie Curadomi. Naast thuiszorg werkte ze ook enige tijd op de psychogeriatrische afdeling. Henk doet als zzp'er allerlei werkzaamheden bij agrarisch gerelateerde ondernemingen.

"We gaan uiteindelijk fulltime werken in onze zorgboerderij, maar worden daarbij wel ondersteund door professionele en gekwalificeerde vrijwilligers. Het is fijn dat onze kinderen ook af en toe een handje willen helpen."

Belevingsgerichte zorg

In de dagopvang is vijf dagen per week ruimte voor vijftien ouderen. In de recreatieve ruimte wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de behoeften van de cliënten. "Het is belevingsgerichte zorg", zegt Marieke. Naast activiteiten als sjoelen en poolen, is er bijvoorbeeld ook gelegenheid om te knutselen. Er zijn verder tal van gezamenlijke activiteiten, zoals zingen. Marieke "De ene zal dat wel leuk vinden, de andere niet. Geen enkel probleem."

Henk: "We willen echt dicht bij de natuur blijven met onze activiteiten." De cliënten zullen tijdens de dagactiviteiten in contact worden gebracht met de dieren en de zelf verbouwde groenten.

"Er komt een moestuin, waarmee we zelfvoorzienend willen zijn. Verder hebben we geiten, pauwen, kippen en een paar kalfjes. Allemaal knuffelbare dieren."

Levensovertuiging

Marieke: "Wij willen onze christelijke identiteit tonen door onze deur wijd open te zetten voor iedereen en op die manier liefde en aandacht te kunnen delen. Kortom: respect voor mens en natuur."

Meer informatie via de website: www.zorgboerderijonzemissie.nl.

door Dick Aanen