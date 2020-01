B&W Vijfheerenlanden leest voor bij het Nationaal Voorleesontbijt

VIJFHEERENLANDEN • Voorlezen aan jonge kinderen is leuk én belangrijk! Daarom maakt het voltallige college van B&W in Vijfheerenlanden op woensdag 22 januari tijd vrij voor het Nationale Voorleesontbijt in bibliotheken en peutergroepen in hun gemeente.

Zij lezen voor uit het Prentenboek van het Jaar, 'Moppereend'. Daarmee openen zij de Nationale Voorleesdagen 2020. Alle peuters en hun begeleiders zijn van harte welkom om te komen luisteren naar het verhaal, met een liedje en een spelletje. Daarna is het tijd voor een lekker en gezond hapje en drankje.

Programma

Van 10:00 tot 11:00 uur:

• Wethouder Tirtsa Kamstra leest voor in de Bibliotheek Vianen, Spekdam 2.

• Wethouder Huib Zevenhuizen leest voor in Bibliotheekpunt Ameide, Liesveldweg 65.

• Wethouder Cees Taal leest voor bij De Prenter in Vianen, Grote Geusplein 1.

• Wethouder Maks van Middelkoop leest voor bij Peuterclub De Zonnestraaltjes in Everdingen, Graaf Florisstraat 6.

• Secretaris Nanette van Ameijde leest voor bij Peuterclub De Zijderupsjes in Zijderveld, Schoolstraat 3.

Van 11:00 tot 12:00 uur:

• Burgemeester Sjors Fröhlich leest voor in de Bibliotheek Leerdam, Dr. Reilinghplein 3.

Van 14:00 tot 15:00 uur:

• Wethouder Christa Hendriksen leest voor in Bibliotheekpunt Lexmond, in Brede School De Bijenkorf, Gregoriuslaan 44.

• Wethouder Marcel Verweij leest voor in Bibliotheekpunt Meerkerk, Prinses Marijkeweg 1.

Cadeautje voor kinderen die lid worden

In de Bibliotheek vinden ouders volop (voorlees)boeken die passen bij de belevingswereld van hun kind. Voor kinderen is het lidmaatschap van de Bibliotheek helemaal gratis. Tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgen kinderen tot en met 5 jaar die (gratis) lid worden van de Bibliotheek Lek & IJssel de Eend uit het verhaal als vingerpopje cadeau. Van 22 januari tot en met 1 februari, zo lang de voorraad strekt.

Nationale Voorleesdagen 2020

Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020 vinden voor de zeventiende keer De Nationale Voorleesdagen plaats, met allerlei voorleesactiviteiten bij de Bibliotheek. Centraal staan het Prentenboek van het Jaar 'Moppereend'.

Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling: zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren ze hoe een zin is opgebouwd en worden hun woordenschat én taalbegrip groter.

Kijk voor meer informatie en alle voorleesactiviteiten op www.bibliotheeklekijssel.nl/voorleesdagen.