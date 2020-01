Seniorenatelier in Gorinchem gaat door in 2020

GORINCHEM • Het Seniorenatelier Gorinchem gaat in januari een nieuw jaar in met nieuwe lessen, op twee locaties.

Tijdens het Seniorenatelier werken deelnemers met diverse materialen zoals potlood, verf, houtskool, glas, hout, speksteen, kunststof en klei. Op maandag 6 januari 2020 begint er een nieuw blok op de leslocatie aan de Wijnkoperstraat en in de Binnenstad op donderdag 9 januari, in het Gorcums Museum.

In de zomer van 2019 startte Marleen van Zwienen met het Seniorenatelier, waarin Gorcumse ouderen hun creatief talent ontdekken. Van Zwienen is veelzijdig beeldend kunstenaar en kunstdocent. Naast het atelier voor senioren geeft zij al vele jaren gevarieerde kunstlessen aan kinderen met het Jeugdatelier. Ook het basisscholen en voortgezet onderwijs weten haar via de Culturele Menukaart te vinden.

De ateliers waren aanvankelijk in het gebouw van Yulius aan de Wijnkoperstraat 2. Deze groep start weer op maandagochtend 6 januari en het eerste blok loopt tot en met 17 februari 2020. Sinds november is het Seniorenatelier ook actief in de binnenstad. Daar maakt de donderdagochtendgroep gebruik van het Atelier van de Meester in het Gorcums Museum. Een creatieve en kunstzinnige omgeving die zeer inspirerend werkt. De cursisten krijgen regelmatig een rondleiding langs de kunstwerken om daarna geïnspireerd zelf werk te maken. Het eerste lesblok van 2020 gaat daar van start op donderdag 9 januari en duurt tot en met 13 februari.

Op beide locaties is nog plaats voor nieuwe deelnemers. In totaal zijn er in het jaar zes blokken van vijf lessen. Het eerste blok staat in het teken van de expositie Het Geheim van de Meester in het Gorcums Museum. Beide groepen zullen in 2020 het museum bezoeken en via een beeldenroute de stad bekijken. Daarnaast doen we mee aan uitdagende exposities in de stad. Samen met de cursisten bepalen we de rest van het programma.

De kosten bedragen 75 euro voor zes lessen. Aanmelden en meer informatie over de lessen via 06-55962895 of Info@ateliergorinchem.nl. Zie ook www.ateliergorinchem.nl.