Drukbezochte en succesvolle open zaalvoetbaldag VV Ameide

AMEIDE • Afgelopen vrijdag was er in het Spant in Ameide weer de jaarlijks terugkomende zaalvoetbaldag voor alle jeugdvoetballers en jeugdvoetbalsters van Ameide en Tienhoven en omstreken.

Ook deze dag was weer een groot succes en met ver boven de honderd kids was er een erg grote opkomst. Er werd gezellig maar natuurlijk ook fanatiek gestreden voor de winst en de bijbehorende Termeise eer!

JO19-spelers René en Patrick hebben deze dag georganiseerd en in goede banen geleid. Volgend jaar wordt de zaalvoetbaldag opnieuw gehouden.