LEXMOND • Je moet er maar zin in hebben... in een koude duik op 1 januari.

Lexmond schaarde zich weer in de rij van de 227 nieuwjaarsduiken die woensdag in Nederland gehouden werden. Vijftien dappere dorpelingen (vorig jaar waren het er nog 30) liepen pardoes, na een gezamenlijke warming-up, het water van de ijsbaan in. Dat het maar amper boven het vriespunt was, kon de zwemmers niet deren.

De Lexmondse nieuwjaarsduik werd georganiseerd door ijsclub DEV.