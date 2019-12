Auto vliegt over sloot in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een 21-jarige man uit Rotterdam is dinsdagmiddag in Nieuw-Lekkerland met zijn auto rechtdoor gereden in een bocht en aan de overkant van een sloot tot stilstand gekomen.

De man reed aan het einde van de middag over de Nieuwe Zijdeweg (N481) in Nieuw-Lekkerland. Dat deed hij naar eigen zeggen voor het eerst, want hij is niet eerder in Nieuw-Lekkerland geweest.

Bij de kruising met de Schoonenburgweg knalde de twintiger in volle vaart rechtdoor. Door de dichte mist had de man de kruising over het hoofd gezien, vertelde hij.

De auto kwam aan de andere kant van de sloot tot stilstand. De Rotterdammer kon op eigen kracht uit zijn voertuig komen en de hulpdiensten waarschuwen.