Marriage Course 24 januari van start in Goudriaan

GOUDRIAAN • In Goudriaan wordt vanaf 24 januari een huwelijkscursus gegeven, getiteld Marriage Course.

Tijd voor elkaar maken blijkt de sleutel tot een gelukkige relatie te zijn, zo blijkt uit onderzoek. Vaak is er in een relatie de behoefte aan bijvoorbeeld meer gezamenlijke activiteiten, betere gesprekken met elkaar en betere seks. Maar hoe ga je daarmee aan de slag? De Marriage Course, die ook in Goudriaan van start gaat, is een goed begin.

De Marriage Course in Goudriaan gaat op 24 januari van start. Tijdens de zeven avonden uit krijgen partners praktische handvatten om samen mee aan de slag te gaan. Elke avond begint met een heerlijk diner voor twee. Afgewisseld met inleidingen via dvd, gaan deelnemers met z'n tweeën in gesprek over thema's als conflicten, seks, schoonfamilie, vergeving en communicatie. Er zijn dus geen groepsgesprekken, er is juist tijd voor elkaar.

De relatiecursus is leuk en goed voor je relatie, of het nou lekker loopt of juist even wat minder gaat. Een deelnemer van de Marriage Course vertelt: "Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt."

Bovendien blijkt uit onderzoek dat 80% van de mensen in een vaste relatie ervan overtuigd is dat 'alles onderhoud vraagt, ook een relatie'.

De cursus kost 175 euro per stel. Daarvoor krijgen ze elke avond een diner voor twee, heerlijke koffie of thee, wat lekkers tijdens de avond en cursusmateriaal.

Voor meer informatie: www.tijdvoorelkaar.nl en zoek op Goudriaan. Aanmelden kan via www.facebook.com/marriagecourseottoland of neem direct contact op met Marieke Bor via 06-33834727, mariekebor@gmail.com. Het eerste avondje uit begint op vrijdag 24 januari om 19:00 uur. Deelnenmers zijn dan welkom op de Burg. Van Slijpestraat 8 in Goudriaan.