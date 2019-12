Wijnactie Soroptimistclub Merwekring mooi succes

ARKEL • Soroptimistclub Merwekring heeft in december 2019 voor de derde keer een succesvolle wijnactie gehouden in samenwerking met Wijnhandel van Ouwerkerk in Arkel. De actie heeft het mooie bedrag van 4000 euro opgeleverd.

Dit bedrag gaat naar een tweetal goede doelen. Dat zijn inloophuis de Blauwe Anemoon te Gorinchem en Stichting het Babyhuis te Dordrecht.

In inloophuis de Blauwe Anemoon is iedereen onvoorwaardelijk welkom. Iedereen, dat zijn personen die geconfronteerd worden met kanker, zelf of in hun omgeving. Men kan binnen lopen voor een praatje met lotgenoten of juist even niet aan de ziekte denken maar ontspannen bezig zijn. Voor dit laatste worden creatieve workshops, wandel- en fietstochten, yoga en diverse cursussen georganiseerd. Een ongedwongen huiselijke ontmoetingsplek. Het Babyhuis is een initiatief in 2013 gestart dat opvang biedt aan baby's voor wie moeders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby. Stichting Het Babyhuis beschikt momenteel over 11 moeder-kind units waarin zij moeder en kind begeleiding bieden naar zelfstandigheid. In een reactie op hun site staat dat het Babyhuis eigenlijk Engelenhuis moet heten en dat zegt meer dan genoeg.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub voor vakvrouwen. De club zet zich in voor positie verbetering van vrouwen en kinderen, wereldwijd. Zij maakt deel uit van de Unie voor Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en heeft ruim 3400 leden verdeeld over 101 clubs. Wereldwijd zijn er 90.000 vrouwen in 124 landen Soroptimist. In het voorjaar organiseert Club Merwekring de grote Vintage Modeshow en de Wijnactie in het najaar is daarbij gekomen om geld te genereren voor goede doelen.