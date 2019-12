Leerlingen OBS De Klim-op nemen werkkamer Arie Slob in bezit

HOORNAAR/DEN HAAG • Deze week hebben leerlingen van OBS De Klim-op uit Hoornaar de werkkamer van minister Arie Slob even in bezit genomen.

Dat meldt de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in een twitterbericht. De afspraak was tot stand gekomen via Facebook.

"Leerlingen stelden leuke en scherpe vragen over mijn werk en ook mijn privéleven. De schaal met koekjes was trouwens snel leeg", schrijft Slob op Twitter.