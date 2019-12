Eerste paal voor woonwijk Langerak Zuid

LANGERAK • Op woensdag 18 december werd de eerste paal van de woonwijk Langerak Zuid geslagen. Wethouder Arco Bikker mocht geheel in stijl plaatsnemen in de heistelling om deze handeling te verrichten.

Aannemersbedrijf J. Van Daalen B.V. had voor de feestelijke start van de bouw de kopers uitgenodigd. Er zijn inmiddels al 24 woningen verkocht van de in totaal 26 woningen in de eerste fase. Er zijn nog twee vrijstaande woningen te koop. De verkoop van de volgende fase start begin 2020. Dit woonveld ligt ten zuiden van het plangebied en zal bestaan uit een mix van twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen. Op www.wonenoplangerakzuid.nl staat meer informatie over dit duurzame woningbouwproject en de verschillende type woningen.

Straatnamen

De straten van nieuwbouwproject Langerak Zuid krijgen overwegend straatnamen die refereren aan verdedigingswerken uit vroegere tijden. De eerste woningen komen te liggen aan de Courtinehof en Ravelijnhof. De Commissie straatnaamgeving heeft in april besloten dat de reeds bestaande Wouter van Langherakelaan en Kasteellaan worden verlengd. Op de toekomstige straatnaambordjes van de nieuwe straten komen de volgende namen te staan: Courtinehof, Bastionhof, Ravelijnhof, Coupurehof, Kanteelhof, Buskruithof, Poternehof, Berenhof, Saillanthof, Rondeelhof en Vogelmuurstraat.