Ouders en kinderen genieten van lichtjestocht Hazendonkje

MOLENAARSGRAAF • Dinsdagavond 17 december hebben ouders en kinderen van het Hazendonkje met elkaar genoten van heerlijke pannenkoeken, daarna werd er buiten geluisterd naar het Kerstverhaal.

Na het verhaal mochten alle kinderen met hun zelfgemaakte lampion op zoek naar de stal, die was te vinden bij een mooie stralende ster. Onderweg werd de weg gewezen door de herders in het weiland en in het stalletje vonden de kinderen baby Jezus en Jozef en Maria. Ondanks de lichte regen was het een drukbezochte en geslaagde avond.