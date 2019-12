Stemmen voor Publieksprijs Inwonersinitiatieven Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Tot en met 1 januari 2020 kunnen inwoners van Vijfheerenlanden stemmen op inwonersinitiatieven die het afgelopen jaar een bijdrage hebben gekregen van de gemeente. De wedstrijd is een initiatief van de gemeente, die daarmee goede ideeën van inwoners wil waarderen.

Er kan op negen inwonersinitiatieven gestemd worden. Deze zijn verdeeld over drie categorieën. In elke categorie krijgt één inwonersinitiatief de publieksprijs.

De genomineerden zijn:

1. Categorie kwetsbare inwoners & ontmoetingen:

• Reanimatiecursus voor volwassenen en kinderen en aanschaf AED door Stichting Dedecam

• Weekje weg Vijfheerenlanden – sociale vakanties

• Uitbreiding Kringloopwinkel Vianen met een textielatelier en bouwkringloop

2. Categorie duurzaamheid & sport en spel:

• Opstarten stichting Tiny Houses in Vijfheerenlanden

• Kinderen in Leerdam stimuleren om meer te gaan bewegen

• Sportmarathon Vijfheerenlanden

3. Categorie openbare ruimte & voorzieningen:

• Zwerfafval opruimen in Vianen

• Zwerfafval opruimen in Lexmond

• Nieuwe waterpomp voor moestuin Noordertuin in Leerdam

Stemmen

Op www.vijfheerenlanden.nl/publieksprijs2019 staat beschreven hoe inwoners van Vijfheerenlanden kunnen stemmen. Stemmen kan tot en met 1 januari 2020.

Prijsuitreiking

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Vijfheerenlanden op 6 januari in Ameide maakt wethouder Christa Hendriksen bekend welke drie initiatieven de publieksprijs winnen

Voorselectie

In november is de lijst met inwonersinitiatieven voorgelegd aan het Digitaal Inwonerspanel van gemeente Vijfheerenlanden. Het gaat om initiatieven die tussen 1 januari en 1 november 2019 een bijdrage hebben gekregen van de gemeente. Het Digitaal Inwonerspanel kon per categorie op 3 initiatieven stemmen. Per categorie zijn de drie initiatieven met de meeste stemmen genomineerd voor de publieksprijs Inwonersinitiatieven 2019.