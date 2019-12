Team Korsakov winnaar Kwizzet 2019

HOORNAAR/HOOGBLOKLAND • Afgelopen vrijdag 13 november was het dan eindelijk zover. De winnaar van Kwizzet 2019 werd tijdens een gezellige feestavond bekend gemaakt. Na vele avonden nakijken, is er een winnaar uit gekomen. Wat was het spannend. Meer dan 300 mensen kwamen naar Het Bruisend Hart om te zien en horen wie de grote winnaar zou worden.

De nummers 1, 2 en 3 zaten heel dicht bij elkaar. Team De Leeuwen hadden 860 punten, en eindigde op de derde plaats. Daarna bleven er twee teams uit Hoogblokland over, duidelijk een dorp dat actief is met spelletjes. De Borrelclub eindigde op de tweede plaats met 861 punten en de grote winnaar Team Korsakov behaalde 863 punten. Het is nog lang gezellig gebleven in Het Bruisend Hart waar ook de after party druk werd bezocht.