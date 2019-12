Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone

AMEIDE • 'Buitengewoon' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari en wordt onder meer gehouden in Ameide.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Het thema 'Buitengewoon' ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd!.

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Zie ook www.weekvangebed.nl. De gebedssamenkomsten in Ameide vinden plaats in de Sionkerk aan de Prinsengracht 28, telkens van 20:00 tot 20:45 uur.