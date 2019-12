Dorpshuis De Beemd tot nader order gesloten

OUD-ALBLAS • Dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas is gesloten nadat de beheerders eenzijdig hun contract hebben opgezegd. Alle lopende afspraken gaan door en ook kunnen verenigingen 'gewoon' gebruik maken van het dorpshuis.

Maar voor koffie, een biertje of patat is De Beemd tot nader order niet toegankelijk. "We willen zo snel mogelijk weer naar de volledige openstelling", vertelt voorzitter André van Es van Stichting Multifunctionele Accommodatie Oud-Alblas, de eigenaar van dorpshuis De Beemd.

Beheerdersechtpaar Patrick en Anne Brocken heeft de brui eraan gegeven nadat een ruzie tussen hen en mensen van een vereniging vorige week uit de hand gelopen was. "We betreuren de gang van zaken", vertelt Van Es, die geen partij is in het conflict. "We wisten van de gespannen verhoudingen tussen de pachter en één van de verenigingen en hebben geprobeerd om de partijen met elkaar in gesprek te krijgen."

Dat was opnieuw de inzet van het stichtingsbestuur na de jongste escalatie van vorige week, maar nadat de beheerders hun contract opgezegd hebben, had een lijmpoging geen zin meer. André van Es: "Het beheerdersechtpaar werkt nu aan een voorstel. We weten nog niet wat dat inhoudt en per wanneer dat in kan gaan. We willen wel snel duidelijkheid. Ik kan hierbij nog geen datum noemen, maar we willen als stichting zo snel mogelijk terug naar de situatie waarbij De Beemd weer gewoon open is."

De voorzitter van de stichting houdt rekening met een mogelijke vervanger die door de opgestapte beheerder aangedragen zou kunnen worden. "Maar alle scenario's zijn mogelijk. Misschien moeten we zelf op zoek naar een ander die beheerder wil worden. We staan open voor suggesties, maar willen eerst het voorstel van de opgestapte beheerders afwachten."

Tot die tijd zorgt het beheerdersechtpaar ervoor dat de lopende afspraken nagekomen worden en de verenigingen gebruik kunnen maken van De Beemd.