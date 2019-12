Nieuw distributiecentrum Sligro op Gaasperwaard

VIANEN • Sligro mag een nieuw distributiecentrum openen op bedrijventerrein Gaasperwaard in Vianen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe een vergunning afgegeven.

Wethouder economie Huib Zevenhuizen: "Dijkleger 2 is een aantal jaren geleden gebouwd maar nog niet in gebruik genomen. Het pand krijgt nu een mooie, grote landelijke speler als gebruiker. Hier zijn we als gemeente uiteraard erg blij mee! Het is een belangrijke aanvulling voor bedrijventerrein Gaasperwaard. De meeste transportbewegingen van het nieuwe distributiecentrum zullen buiten de spits- en schooltijden plaatsvinden. Zo heeft verkeer vanuit Hagestein en Hoef en Haag er zo weinig mogelijk last van. De Sligrovestiging wordt nadrukkelijk een distributiecentrum en geen verkooppunt; er komen dus geen klanten met bijbehorende verkeersstromen."

Gerrit Buitenhuis, directeur supply chain van Sligro Food Group: "Momenteel optimaliseren wij ons landelijk logistiek netwerk ten behoeve van de bezorging aan Sligro- en Heinekenklanten. Deels door vergroting van de capaciteit op bestaande locaties, deels door relocatie en deels door uitbreiding met volledig nieuwe vestigingen die aan het netwerk worden toegevoegd. Deze nieuwe Sligro-vestiging in Vianen krijgt de regio Utrecht als verzorgingsgebied en biedt circa 200 arbeidsplaatsen."

Het pand wordt vanaf het eerste kwartaal van 2020 verbouwd en men hoopt in het derde kwartaal van 2020 het distributiecentrum in gebruik te nemen.