Fietsen voor betere toekomst voor kinderen in Guatemala

MOLENLANDEN • Annette van Maanen en Marjolein de Kreij, beide inwoners van gemeente Molenlanden, zetten zich al fietsend in voor een mooiere toekomst voor kinderen in Guatemala.

Met een groep van 15 sportievelingen uit heel Nederland gaan zij in februari 2020 450 kilometer fietsen om te trappen tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Tijdens deze fietstocht, waarbij ze ruim 7000 hoogtemeters gaan trappen en voor 50 procent over onverharde wegen fietsen, bezoeken zij projecten en zien ze met eigen ogen waar zij hun sponsorgeld voor hebben opgehaald. Tevens maken zij kennis met de kinderen die, door hun actie, drie jaar lang onderwijs kunnen krijgen.

Ontwikkeling

Plan Nederland zet zich actief in om meisjes te ondersteunen in hun ontwikkeling. Door voorlichting, scholing en trainingen worden meisjes meer weerbaar gemaakt en kunnen zij zich beter ontwikkelen en een betere toekomst opbouwen. Deze toekomst is niet alleen voor hen beter maar ook voor de gemeenschap waar zij deel van uitmaken.

Ter illustratie: 20 procent van de meisjes in Guatemala is voor haar achttiende getrouwd. Ruim 50 procent van de meisjes in inheemse gemeenschappen heeft voor haar twintigste een kind. En 44 procent van de mannen vinden dat vrouwen alleen geschikt zijn voor het huishouden. Doordat de meisjes zo jong moeder zijn is er geen tijd voor onderwijs, geen kans op werk en inkomen én een steeds grotere kans dat de volgende generatie exact hetzelfde zal ervaren.

"Wanneer je de positie van jonge vrouwen versterkt, is de kans dat zij jong zwanger raken kleiner, blijven zij langer op school, hebben ze kans op een beter betaalde baan en zullen ze dat geld weer steken in de toekomst van hun kinderen", redeneren Annette van Maanen en Marjolein de Kreij.

Acties

Voordat hun reis daadwerkelijk begint, zetten ze zich in om geld in te zamelen om bovenstaand doel mogelijk te maken. Per deelnemer moeten zij minimaal 4000 euro inleggen. De kosten van de reis zijn uiteraard voor henzelf. Om de 4000 euro bij elkaar te krijgen, hebben ze verschillende acties opgezet. Zo verkopen ze onder andere 'doe het zelf pakketjes' om prachtige kettingen en armbanden te maken. Deze worden verkocht bij Miek-Kado in Giessenburg. Ook zullen ze vrijdag 13 december op de wintermarkt in Schelluinen aanwezig zijn, waarbij ze kralen verkopen.

Voor meer informatie: https://guatemala.cycleforplan.nl/actie/annette-van-maanen