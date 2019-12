Lamsvlees van de Schaapskooi Ottoland gekozen tot Groene Hart streekproduct

REGIO • Lamsvlees van de Schaapskooi uit Ottoland is gekozen tot het Groene Hart streekproduct van 2019.

Dat werd op 6 december duidelijk tijdens de finale van de Verkiezing Groene Hart streekproduct 2019. Een deskundige jury heeft tien producten, die ter plekke door de deelnemende chef-koks zijn verwerkt in vier gerechten, in De Limonadefabriek te Streefkerk beoordeeld. Criteria daarbij waren: producteigenschappen, presentatie en het verhaal achter het product. De titel 'Winnaar Groene Hart Streekproduct' is toegekend aan het product met het hoogste eindcijfer.

De vijfkoppige jury was unaniem lovend over de kwaliteit van de genomineerde Groene Hart streekproducten. De scores lagen dan ook dicht bij elkaar. Lamsvlees van de Schaapskooi Ottoland kwam als Groene Hart streekproduct 2019 uit de bus. De jury roemde zowel het product, de bereiding als het verhaal. "In één woord fantastisch." Restaurant De Limonadefabriek heeft niet voor niets besloten om dit lamsvlees op haar menukaart te houden.

Beoordelingscriteria

De jury heeft de streekproducten beoordeeld op smaak, geur, structuur, textuur, alsmede op presentatie en productverhaal. Soms was een product verwerkt in een gerecht; vaak was een gerecht bereid uit meer streekproducten. De jury, bestaande uit Frans Buijserd (burgermeester van Nieuwkoop), Marian Humme (Groene Hart catering), Mischka Chel (Dutch Cuisine), Lot Piscaer (culinair recensent) en Jan Kooijman (Groene Hart Streekproducten), heeft deze streekproducten afzonderlijk beoordeeld.

Genomineerde streekproducten

De vier deelnemende restaurants bereidden een gerecht voor de jury. Dit was het gerecht dat tijdens de verkiezingsperiode de hoogste waardering kreeg van de gasten van dat restaurant. De restaurateurs hadden de volgende streekproducten genomineerd voor de titel Groene Hart streekproduct 2019:

• De Limonadefabriek, Streefkerk: Lamsvlees van de Schaapskooi uit Ottoland, kikkererwten, mais en eigen jus met zwarte knoflook. Producent: Huug Hagoort (Ottoland)

• Restaurant - Hotel De Watergeus: Dry aged runderenentrecote | saucijs van herfstgroente | saus van Blaarkopkaas uit oma`s houten vaten (Vlooswijk) | uitenchutney (GH-coöperatie). Producenten: Familie Vlooswijk (Papenkop) en Groene Hart coöperatie

• Brasserie Springer: Hazenrug - puree van zoete aardappel en rode biet (Brandwijk en Steenwijk) - saus van gekarameliseerde honing en zwarte look (Weverwijk). Producenten: Brandwijk (Molenaarsgraaf), Steenwijk (Alphen aan den Rijn) en Weverwijk (Leerdam)

• Restaurant Jean Marie: Snoekbaars (De Schakel) - gebakken, grof geprakte Dore aardappel (Munsterman) - zoete mais (Timmers) - crème van mais, popcorn en gebruinde boter (Kloosterhoeve). Producenten: Coöperatie de Schakel (Reeuwijk), Munsterman (Leimuiderbrug), Timmers (Rijnsaterwoude) en Kloosterhoeve (Haastrecht).

Deze elfde editie van de Verkiezing van het beste streekproduct uit het Groene Hart is dit jaar georganiseerd door Stichting Groene Hart in samenwerking met vier restaurants: De Limonadefabriek in Streefkerk, Brasserie Springer in Schoonhoven, Restaurant Jean Marie in Gouda en Restaurant - Hotel De Watergeus in Noorden. In de periode dinsdag 15 oktober tot en met zondag 24 november 2019 verrichtten de klanten de voorselectie; zij kozen in een van de vier deelnemende restaurants hun favoriete gerecht. De restaurateurs hebben op 6 december dit gerecht aan de jury gepresenteerd. Hoogvliet Supermarkten, die de producten van de Groene Hart Coo¨peratie in de schappen heeft, heeft de verkiezing financieel mede mogelijk gemaakt.

De verkiezing Groene Hart streekproduct van het jaar brengt lokale producten op een positieve manier onder de aandacht bij horeca en consument. Stichting Groene Hart streeft ernaar dat streekproducten ook na de verkiezing op de menukaart blijven staan; dat restaurants en de producenten van Groene Hart streekproducten elkaar na deze verkiezing weten te vinden. Want wat is er nu duurzamer dan eten uit de eigen regio? Dat consumenten Groene Hart streekproducten waarderen, heeft de warme belangstelling voor deze verkiezing wederom bewezen. In totaal stemden circa 160 restaurantgasten voor hun Groene Hart streekproduct 2019.