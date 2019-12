Stichting Zakgeld zorgt voor heerlijk avondje voor 600 kinderen

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • Ruim 600 kinderen werden in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gelukkig gemaakt op Sinterklaasavond. Kinderen mochten traditioneel een wensenlijstje invullen en vol verwachting uitkijken.

In de afgelopen weken zijn er op verschillende locaties zakken vol speelgoed en lekkers uitgedeeld. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft elk kind in haar bestand een wensenlijstje mogen toesturen. Hierop is enorm enthousiast gereageerd vanuit de doelgroep, die massaal in een speciaal ontworpen webshop hun wensen konden invullen.

Stichting Zakgeld die de initiatiefnemer is van een 'Zak vol Geluk' hoopt elk jaar kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen gelukkig te maken met eigen gekozen cadeau. Dit jaar zijn beide stichtingen druk bezig geweest om zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden te voorzien van een Zak vol Geluk.

In de logistieke uitdaging konden beide stichtingen rekenen op de hulp vanuit Avres, die direct handjes aanboden en medewerking verleende met de uitdeellocaties in de diverse gemeentes. Leergeld coördinator Bob van de Burgt is enorm verheugd over het aantal kinderen dat bereikt is met de leuke actie, maar prijst vooral de samenwerking tussen de beide stichtingen en Avres. "De enorme blije gezichten en de woorden van dank geeft het werk dat we doen enorm veel voldoening!"

In totaal wist Stichting Zakgeld dit jaar 5000 zakken klaar te maken in verschillende gemeentes. Voorzitter Marjolein Swinckels, de oprichter van dit initiatief in 2017, is gebrand om elk jaar steeds meer kinderen te ondersteunen. Vorig jaar werden alle gemeentes in de Drechtsteden geholpen, dit jaar werd de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden toegevoegd. Stichting Zakgeld werkt graag met Leergeld samen, omdat zij beschikken over een goede inzage in de doelgroep en de juiste kinderen in beeld kunnen brengen die aan deze actie kunnen meedoen.