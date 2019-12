VVD: 'Eneco gelden gebruiken voor VHL Transitiefonds'

VIJFHEERENLANDEN • De VVD-fractie in Vijfheerenlanden wil het geld dat vrijkomt door de voorgenomen verkoop van de ENECO-aandelen gebruiken om een Vijfheerenlanden TransitieFonds op te richten. De fractie is van plan hiervoor in de raadsvergadering van donderdag 12 december een motie in te dienen.

De VVD wijst erop dat gemeente Vijfheerenlanden met een aandelenbezit van ongeveer 1,94 procent straks zo'n 79 miljoen euro opstrijkt van de 4,1 miljard euro die de verkoop van ENECO oplevert.

Aan de slag

Anderzijds moet de gemeente flink aan de slag met de energietransitie. "Om de doelstellingen voor duurzame opwekking en energiebesparing te realiseren, moet er fors geïnvesteerd worden", constateert de VVD.

De fractie wijst erop dat bij de verkoop van NUON en Essent enkele jaren geleden provincies als Utrecht, Overijssel en Noord-Brabant de opbrengst inzetten voor verduurzaming, maar dat dit op zo'n manier gebeurde dat het 'geldpotje' in stand bleef.

Lokale initiatieven

De provincies stichtten energiefondsen die lokale initiatieven op het gebied van duurzame opwekking en/of energiebesparing ondersteunen met risicodragende en laagrentende leningen.

"Omdat het leningen zijn met een gemiddeld rendement van ongeveer drie procent blijft het fonds intact. Hierdoor wordt de dubbelslag gemaakt met enerzijds lokale verduurzaming op een effectieve manier, terwijl anderzijds het geld voor de toekomst beschikbaar blijft."

In het verlengde daarvan noemt de VVD het 'verstandig en noodzakelijk' om voor de energietransitie in de gemeente een eigen Vijfheerenlanden Transitie Fonds (VTF) op te richten.

Waterkrachtcentrale

Als het aan de VVD ligt, zou het VTF maximaal een derde van het geld dat nodig is lenen aan projecten die 'voldoende robuust zijn en duidelijk bijdragen aan de transitie in de gemeente'. "Een mooi voorbeeld zou het opnieuw in werking stellen van de waterkrachtcentrale in Hagestein zijn."

De fractie stelt voor het VTF – 'als springplank' – in eerste instantie aan te laten sluiten bij het Energiefonds Utrecht. De VVD mikt op een gemiddeld rendement van drie procent voor het VTF.

In de motie vraagt de VVD het college om te kijken naar de juiste kaders en uitgangspunten voor zo'n investeringsfonds en de raad op korte termijn te informeren over de resultaten van dat onderzoek.

André Bijl