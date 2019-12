Doop patrouilleschip van Nationale Politie bij Damen Shipyards

GORINCHEM • bij Damen Shipyards Gorinchem heeft op 29 november de doop plaatsgevonden van een patrouille schip voor de Nationale politie.

Dit vaartuig is de eerste uit een serie van in totaal zes schepen. Het contract is getekend na een Europese aanbesteding, het gaat om drie Stan Patrol 2005 schepen voor de binnenwateren en drie zeegaande Stan Patrol 2506 vaartuigen. Het eerste schip, een SPa 2506, wordt P41 genoemd.

Door de jaren heen heeft Damen al 30 Stan Patrol schepen aan de Nederlandse politie geleverd van uiteenlopende afmetingen. De zes nieuwe schepen dienen ter vervanging van een deel van de huidige vloot.

Op de nieuwste generatie schepen zijn allerlei verbeteringen doorgevoerd, waaronder een hull vane, een onderwatervleugel achterop die de weerstand in het water vermindert en daarmee het brandstofverbruik aanzienlijk verlaagt. De nieuwste generatie SPa 2506 schepen heeft een slipway, waarmee RHIB's veiliger en sneller te water kunnen worden gelaten dan de traditionele manier met een kraan en davit. Tevens voldoet de nabehandeling voor uitlaatgassen aan de nieuwste eisen.

De SPa 2506 is gebaseerd op een bewezen ontwerp. Het schip is van aluminium met een composiet opbouw, wat zorgt voor zowel een lager gewicht als voor duurzaamheid in combinatie met hoge prestaties. Alle schepen uit de order worden uitgerust met nachtzichtapparatuur om te allen tijde te kunnen patrouilleren.

Damen COO Jan-Wim Dekker prees in zijn speech tijdens de doopceremonie de samenwerking tussen de twee partijen. "De politie en Damen hebben constructief samengewerkt met als resultaat een schip dat voldoet aan de vooraf opgestelde eisen."

"Het team mag trots zijn op de prestaties, zij hebben een enorme hoeveelheid werk verzet met een resultaat dat er mag zijn", vulde Vincent de Maat aan, sales manager Benelux bij Damen.

De tweede overdracht, dit keer een SPa 2005, staat gepland voor eind januari 2020.