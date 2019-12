Leuke en gezellige vogelshow van De Edelzanger

GROOT-AMMERS • Vogelvereniging De Edelzanger uit Groot-Ammers heeft op 29 en 30 november haar tentoonstelling gehouden aan de Nieuwpoortseweg 5 bij Provincia Tuinen.

Waar je van kanarie tot agapornide en van gouldamadine tot diamantduifje kon bewonderen. Er waren veel meer soorten maar de keur aan verscheidenheid is zeldzaam in deze regio en teveel om op te noemen. Het was een leuke en gezellige show met redelijk wat aanloop. Met 304 vogels was het minder als de jaren daarvoor. Prijswinnaars in de verschillende soorten: kampioen van de Kanaries - A.J. van Bruchem met 94 punten, kampioen van de Tropen en de mooiste vogel van de Tentoonstelling - M. Venderbos met 94 punten, kampioen van de Parkieten - A. Venderbos met 93 punten, jeugdkampioen - Madelon de Hoop met 91 punten

Voor meer informatie en foto's van de tentoonstelling: www.edelzangergrootammers.nl.