Julia Kooyman: Een jaar naar ... Vietnam (5)

ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is onlangs vertrokken naar Vietnam om daar rond te reizen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de vijfde aflevering.

In de zwoele avondlucht klinkt er gelach vanaf het balkon. Scott en ik zitten aan een lange houten tafel met 15 andere internationals. Het weekend kondigt zich aan en het restaurant vult zich met vrolijke Engelse verhalen in Britse, Amerikaanse en Spaanse accenten.

We zijn op onze eerste Friday-Meet Up bijeengekomen in Da Nang. Naast mij zit een Canadese jonge dame die zich voorstelt als Lucia. Ze is midden twintig en heeft grote amandelvormige ogen en een bos donker gekruld haar. Ze spreekt vol enthousiasme over hoe zij lesgeeft. Niet op een school, maar online als Digital Nomad. Digital Nomads zijn freelancers die online werken en volledig locatie-onafhankelijk zijn. Ik kijk Scott met grote ogen aan en die avond kan ik niet slapen van alle nieuwe mogelijkheden.

Wat als…

Het is totaal anders dan we gepland hebben. Toen we vier maanden geleden met onze backpacks & koffers uit Nederland vertrokken was ons idee om een jaar in Vietnam te blijven en van daaruit te werken en Azië te verkennen. Alleen leerden we zoveel Digital Nomads kennen dat wat een onmogelijke droom leek in Nederland, heel normaal bleek te zijn in Da Nang. "Wat als we overal naar toe kunnen reizen, maar dan online blijven werken?", zeg ik een aantal dagen later bevlogen tegen Scott. Hij twijfelt. Kan hij wel genoeg verdienen met online lesgeven? We kregen hier vrienden, we beginnen ons thuis te voelen, we hebben een fijn appartement.

Wat we nodig hadden was een beetje psychologische flexibiliteit. Elke vacature vraagt erom. Als ondernemer kun je niet zonder. Flexibel zijn is big business. Zelfs als je een jaar op reis gaat. Hoe zorg je voor meer flexibiliteit? Voor mij werkt het goed om even afstand te nemen van al mijn gedachten. Nog een keer duidelijk te bepalen waarom we een jaar naar het buitenland gingen (voor het avontuur). En na een aantal weken onderzoek, ondernemen we actie. Voor een paar tientjes boeken we een ticket naar Chiang Mai Thailand, de Digital Nomad hoofdstad van de wereld.

?????? Sà-wàt-dee kha Thailand

Wat een verschil met Vietnam! Waar Da Nang nog opkomend is en niet helemaal goed lijkt te weten wat je precies doet met Westerse toeristen, is Chiang Mai een volleerd meester. Voor de eerste paar dagen hadden we een appartement geboekt in de wijk Nimman. Net buiten het oude centrum van Chiang Mai is het dé plek waar je alle Digital Nomads kan vinden. De wijk is zó westers met al zijn koffiezaakjes, veganistische restaurantjes en yoga studio's, dat ik even dacht in New York of Rotterdam te zijn beland.

Nu is de uitdaging van werken als een Digital Nomad, dat we vaak reizen en dus geen vaste woon- of werkplek hebben. Het is natuurlijk prachtig om zoveel van de wereld te kunnen zien, maar ook wel een tikkeltje stressvol. Scott en ik wilden liever in een Thaise buurt zitten met enkele westerse voorzieningen. Na een aantal dagen verkenningstocht in Chiang Mai en een stuk of 25 appartementen later, hadden we eindelijk een winnaar. Een prachtig Thais hotel/appartement met gym, mini-bibliotheek en een koffiezaakje om te werken.

Knalrood haar

"Welcome to our Coworking Day! What's your name?", begroet Brittnee mij hartelijk. Ze is een vrouw van in de dertig met knalrood lang haar. Ze gebaart naar de lange tafel. Negen Digital Nomads van diverse leeftijden begroeten me. Ik ben naar mijn eerste Chiang Mai event gegaan, dit keer om andere ondernemers te ontmoeten en samen te werken. Ik glimlach en stel mezelf voor. Zo fijn om weer (even) gesetteld te zijn!

De volgende keer vertel ik meer over de Digital Nomad-cultuur en de Thaise glimlach.